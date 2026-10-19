LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Super Κατερίνα

Super Κατερίνα

10:00
ALPHA NEWS

Ντοκουμέντο: Τα σκάφη που συγκρούστηκαν στο ναυάγιο με τους νεκρούς μετανάστες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
19/10/2026 12:06
Ντοκουμέντο: Τα σκάφη που συγκρούστηκαν στο ναυάγιο με τους νεκρούς μετανάστες
Το σκάφος του Λιμενικού Σώματος που συγκρούστηκε με το ταχύπλοο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Φωτογραφίες ντοκουμέντο από την τραγωδία με τους 6 νεκρούς μετανάστες, στην  Λέσβο

λιμενικό σύγκρουση λέσβος
Δεξιά το ταχύπλοο στο οποίο επέβαιναν οι μετανάστες ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

 

Στην Αγριλιά, πλωτό του λιμενικού σώματος, συγκρούστηκε ταχύπλοο σκάφος διακινητών μετάναστών. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 6 άνθρωποι μεταξύ των οποίων και ένα μωρό. Από τους μετανάστες που επέβαιναν στο ταχύπλοο, διασώθηκαν 8 οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο της Μυτιλήνης.

λιμενικό σύγκρουση λέσβος
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Στις φωτογραφίες ντοκουμέντο φαίνεται το πλωτό του λιμενικού σώματος και οι ζημιές που υπέστη, όπως και το ταχύπλοο που μετέφερε τους μετανάστες. Το σκάφος του λιμενικού έχει ζημιές στο πλάι, ενώ το ταχύπλοο στο μπροστινό μέρος.

λιμενικό σύγκρουση λέσβος
Οι ζημιά στο σκάφος του Λιμενικού Σώματος από την σύγκρουση ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Κάντε εγγραφή στο κανάλι του Alpha News στο YouTube

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης