Ντοκουμέντο: Τα σκάφη που συγκρούστηκαν στο ναυάγιο με τους νεκρούς μετανάστες

Το σκάφος του Λιμενικού Σώματος που συγκρούστηκε με το ταχύπλοο

Το σκάφος του Λιμενικού Σώματος που συγκρούστηκε με το ταχύπλοο ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Φωτογραφίες ντοκουμέντο από την τραγωδία με τους 6 νεκρούς μετανάστες, στην Λέσβο

Δεξιά το ταχύπλοο στο οποίο επέβαιναν οι μετανάστες ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Στην Αγριλιά, πλωτό του λιμενικού σώματος, συγκρούστηκε ταχύπλοο σκάφος διακινητών μετάναστών. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 6 άνθρωποι μεταξύ των οποίων και ένα μωρό. Από τους μετανάστες που επέβαιναν στο ταχύπλοο, διασώθηκαν 8 οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο της Μυτιλήνης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Στις φωτογραφίες ντοκουμέντο φαίνεται το πλωτό του λιμενικού σώματος και οι ζημιές που υπέστη, όπως και το ταχύπλοο που μετέφερε τους μετανάστες. Το σκάφος του λιμενικού έχει ζημιές στο πλάι, ενώ το ταχύπλοο στο μπροστινό μέρος.