Φωτιά σε τουαλέτες στην Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου

Φωτιά ξέσπασε σε τουαλέτες στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε δημόσιες τουαλέτες στην Εθνική οδό στο ύψος του Αράξου, πριν την έξοδο πορος Βάρδα στο ρεύμα προς Πύργο.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Ολυμπίας Οδού, προκειμένου να αποκλειστεί το σημείο για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και οχημάτων.

Η υποδομή υπέστη ζημιές όπως φαίνεται και στην φωτογραφία, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η πυρκαγιά διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.