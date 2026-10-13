Χανιά: Χωρίς αισθήσεις του άνδρας σε παραλία
Ένας 22χρονος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία Τερσάνας στα Χανιά.
Τον άνδρα, αλλοδαπής καταγωγής, ο οποίος αγνοούνταν βρήκε ένας δύτης. Η σορός περισυνελλέχθηκε με την βοήθεια αλιευτικού καϊκιού.
Τον 22χρονο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο Χανιών “Άγιος Γεώργιος”.
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