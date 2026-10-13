Κρήτη: Με αμείωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές

Από τις 10 το πρωί έως τώρα έχουν εντοπιστεί 5 λέμβοι που μετέφεραν περισσότερους από 270 παράτυπους μετανάστες στα νότια παράλια της Κρήτης.

Οι βελτιωμένες καιρικές συνθήκες έχουν οδηγήσει τα τελευταία 24ωρα σε αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τα παράλια της Λιβύης προς τη χώρα μας και συγκεκριμένα την Κρήτη.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - RADIOLASITHI.GR

Τη μεγαλύτερη πίεση αυτή τη στιγμή δέχεται η Ιεράπετρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταφερθούν παράτυποι μετανάστες από τον πρόχειρο χώρο φιλοξενίας που έχει δημιουργηθεί στην Ιεράπετρα στην Αγυιά Χανίων.