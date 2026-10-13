ΔΕΔΔΗΕ: Πού θα πραγματοποιηθεί διακοπή ρεύματος σήμερα

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Αττικής έχει προγραμματίσει για σήμερα ο ΔΕΔΔΗΕ, λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Οι διακοπές αφορούν, μεταξύ άλλων, την Αθήνα, το Αιγάλεω, το Περιστέρι, τα Άνω Λιόσια, τη Νέα Σμύρνη, το Παλαιό Φάληρο, τη Σαλαμίνα, την Κερατέα και τη Λούτσα.

Σε ποιες περιοχές θα κοπεί το ρεύμα

Στο Αιγάλεω, οι διακοπές αφορούν τις οδούς Λυκαβηττού, Μακρής, Βερροίας, Γκύζη, Θηβών, Καποδιστρίου, Θεσσαλονίκης και Χαλέπας.

Στο Περιστέρι, επηρεάζονται οι οδοί Δημοχάρους, Φρίζη, Εμπεδοκλέους, Βλαχέρνας, Θηβών, Δωρίδος, Διακοφτού, Δωρίου, Τρεμπεσίνας, Πογράδετς, Λεωφόρος Αθηνών και Γιαννιτσών.

Στα Άνω Λιόσια, οι διακοπές αφορούν σειρά δρόμων, μεταξύ των οποίων οι Καραϊσκάκη, Κοσμά Αιτωλού, Ι. Καποδιστρίου, 25ης Μαρτίου, Πλαπούτα, Λόρδου Βύρωνα, Σπύρου Μηλιού, Λασσάνη, Κασομούλη, Παπαφλέσσα, Μακρυγιάννη και Οδυσσέα Ανδρούτσου.

Διακοπές ρεύματος στην Αθήνα και τα νότια προάστια

Στον Δήμο Αθηναίων, οι προγραμματισμένες διακοπές φτάνουν έως τις 17:00. Επηρεάζονται τμήματα των οδών Φωτομάρα, Πραξίου, Λητούς, Περσέως, Αριστοβούλου, Πυλάδου, Αιολίδος, Πανδώρου και Νεφέλης, καθώς και παροχές επί της Ιακωβίδου.

Στη Νέα Σμύρνη και στο Παλαιό Φάληρο, οι διακοπές αφορούν τις οδούς Αιδινίου, Μυκάλης και Πλαστήρα, καθώς και δρόμους του Παλαιού Φαλήρου, όπως οι Πλειάδων, Κοτζιά, Νηρηίδων, Σειρήνων, Ήρας, Ήβης, Αγίων Αναργύρων και Ερμού.

Που αλλού θα “κοπεί” το ρεύμα

Στη Σαλαμίνα, η διακοπή αφορά την περιοχή από το Μούλκι έως τον Άγιο Γεώργιο μέχρι τις 16:00.

Στη Λαυρεωτική, επηρεάζονται περιοχές της Κερατέας, μεταξύ άλλων ο Ρουμούντι, το Ελαιοχώρι, το Περιγιάλι και σημεία κοντά στη Λεωφόρο Λαυρίου.

Στα Σπάτα και στη Λούτσα, οι διακοπές αφορούν τη Νεάπολη και δρόμους όπως οι Νεαπόλεως, Σκούφα, Χασίων, Τρικάλων, Μετεώρων, Καραϊσκάκη, Νικολίτσα, Ειρήνης, Αγράφων, Αγίου Νικολάου, Κρήτης, Χίου, Ερμού και Έβρου.

Ο ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνει ότι καταβάλλεται προσπάθεια για την ταχύτερη επαναφορά της ηλεκτροδότησης.