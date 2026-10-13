Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Μποτιλιάρισμα εννέα χιλιομέτρων έχει σχηματιστεί στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Ρέντη, μετά από σύγκρουση νταλίκας με ΙΧ αυτοκίνητο στη μεσαία λωρίδα.

Την ίδια ώρα, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην Κηφισίας και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο.

Μεγάλες καθυστερήσεις στον Κηφισό

Η σύγκρουση της νταλίκας με το ΙΧ έχει προκαλέσει αυξημένη κίνηση στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού, από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως την περιοχή του Ρέντη.

Προβλήματα καταγράφονται και στο ανοδικό ρεύμα του Κηφισού, καθώς και στην περιοχή του Σκαραμαγκά. Αυξημένη είναι η κίνηση και στις συνδέσεις προς τη Λυκόβρυση, ενώ επιβαρυμένοι εμφανίζονται βασικοί οδικοί άξονες στο Μαρούσι.

Κίνηση σε Κηφισίας και Αττική Οδό

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η κίνηση είναι αυξημένη κατά τμήματα, δυσκολεύοντας τις μετακινήσεις των οδηγών.

Προβλήματα εντοπίζονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, όπου καταγράφονται καθυστερήσεις. Οι οδηγοί συναντούν αυξημένη κυκλοφορία και σε δρόμους που συνδέουν τα δυτικά προάστια με το κέντρο της Αθήνας, αλλά και στις κατευθύνσεις προς τα νότια.

Καθυστερήσεις στο κέντρο της Αθήνας

Αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της πρωτεύουσας. Καθυστερήσεις καταγράφονται στους δρόμους γύρω από το Κολωνάκι, την Πλάκα και το Παγκράτι.

Επιβαρυμένη είναι επίσης η κυκλοφορία στις συνδετήριες αρτηρίες προς τον Ζωγράφου, με προβλήματα σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου.