Θάνατος Γ. Μαζωνάκη: Προποφόλη και μιδαζολάμη σε δείγματα, τι εξετάζεται

Μιδαζολάμη, προποφόλη και άλλες ουσίες φέρονται να έχουν εντοπιστεί σε ιδιωτικό εργαστήριο ύστερα από έλεγχο για λογαριασμό της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα» και της δημοσιογράφου Φρόσως Κυριαζή.

Παράλληλα, έχει σταλεί επιπλέον δείγμα για ποσοτική ανάλυση, προκειμένου να προσδιοριστούν οι συγκεντρώσεις των ουσιών.

Οι δύο ουσίες έχουν στενό περιθώριο μεταξύ της θεραπευτικής και της τοξικής δόσης. Για τον λόγο αυτό, η χορήγησή τους απαιτεί εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και κατάλληλη παρακολούθηση.

Την ανάλυση πραγματοποίησε ιδιωτικό εργαστήριο, με τη συμμετοχή γενετιστή – τεχνικού συμβούλου της οικογένειας.

Παράλληλα, έχει σταλεί επιπλέον δείγμα για ποσοτική ανάλυση, προκειμένου να προσδιοριστούν οι συγκεντρώσεις των ουσιών.