Στέλλα Ντζάνη: Οι γυναίκες ποδοσφαιρίστριες δεν βιοποριζόμαστε από το άθλημα

Η Στέλλα Ντζάνη, επαγγελματίας ποδοσφαιρίστρια, μιλά στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα για την πορεία της στα γήπεδα και την περιπέτειά της με τον καρκίνο.

Η Στέλλα Ντζάνη, παίζει στην ομάδα του Μαρκό, ενώ έχει υπάρξει και παίκτρια της Εθνικής Ομάδας μέχρι που σταμάτησε για να κάνει οικογένεια. Όπως σχολιάζει στην Ελίζα Οικονόμου, θεωρεί πολύ σημαντικό το γεγονός πως η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ισπανίας, χρηματοδοτεί την κατάψυξη ωαρίων στις παίκτριες.

Το 2022 η ποδοσφαίστρια διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού.

“Το 2022 έμαθα ότι έχω καρκίνο αλλά δεν ήθελα η ασθένεια να γίνει η ταυτότητά μου. Το μήνυμά μου προς τις γυναίκες είναι να μην τα παρατάνε.” λέει στην κάμερα της εκπομπής.