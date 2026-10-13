Πάτμος: Ερωτευμένος γράφει μηνύματα σε τοίχους και ο Δήμος τα… σβήνει

Ένας ερωτευμένος κάτοικος στην Πάτμο γράφει ερωτικά μηνύματα και στιχάκια σε τοίχο. Ο δήμος όμως δε το αφήνει έτσι και τα σβήνει.

Ο δήμαρχος μιλά στην εκπομπή Super Κατερίνα και η απαντά με χιούμορ

“Εμείς ασπρίζουμε τον τοίχο για να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο μήνυμα του ερωτευμένου από το νησί.”