Πάτμος: Ερωτευμένος γράφει μηνύματα σε τοίχους και ο Δήμος τα… σβήνει
Ένας ερωτευμένος κάτοικος στην Πάτμο γράφει ερωτικά μηνύματα και στιχάκια σε τοίχο. Ο δήμος όμως δε το αφήνει έτσι και τα σβήνει.
Ο δήμαρχος μιλά στην εκπομπή Super Κατερίνα και η απαντά με χιούμορ
“Εμείς ασπρίζουμε τον τοίχο για να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο μήνυμα του ερωτευμένου από το νησί.”
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