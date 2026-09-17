Χανιά: Ξέχασαν παιδάκια σε σχολικό λεωφορείο
Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στα Χανιά χτες, όταν δύο παιδάκια βρέθηκαν ξεχασμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο παιδιά νηπιακής ηλικίας, βρέθηκαν στο σχολικό λεωφορείο μετά από 5 ώρες, το οποίο ήταν παρκαρισμένο μετά το πρωινό δρομολόγιο μέχρι να εκτελέσει το μεσημεριανό.
Ο συναγερμός σήμανε όταν μία μαμά πήγε στο σχολείο του παιδιού να του δώσει το φαγητό του και της είπαν πως το παιδί δεν είχε πάει σχολείο σήμερα. Έτσι ξεκίνησε η αναζήτηση και ειδοποιήθηκε ο οδηγός τους λεωφορείου.
Τα παιδάκια εντοπίστηκαν σε άσχημη κατάσταση και φοβισμένα, στο σημείο που ο οδηγός είχε παρκάρει το σχολικό λεωφορείο.
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