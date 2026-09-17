Ρόδος: Εργαζόμενη “ξάφριζε” το ταμείο
Χειροπέδες σε μία 43χρονη πέρασαν οι αρχές, η οποία φέρεται να είχε κλέψει μεγάλο ποσό από τις εισπράξεις επιχείρησης στην οποία δούλευε στην Ρόδο.
Συγκεκριμένα η δράση της γυναίκας εκτεινόταν από τις 15 Μαϊου έως και χτες όταν και συνελήφθη.
Η 43χρονη φέρεται να είχε αφαιρέσει από τις εισπράξεις της επιχείρησης, 16 φορές τεράστιο χρηματικό ποσό. Μάλιστα η λεία της φτάνει το ποσό των 25.000 ευρώ.
Πάνω της κατά τη σύλληψη είχε 834 ευρώ τα οποία και κατασχέθηκαν από τις αρχές.
Σε βάρος της 43χρονης έχει σχηματιδστεί δικογραφία.
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