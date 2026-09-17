Φωτιά στον Παλαμά Καρδίτσας

4 εναέρια στη μάχη με τις φλόγες

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε χαμηλή βλάστηση στον Παλαμά Καρδίτσας.

Σύμφωνα με τη πυροσβεστική στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο της 10ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη.