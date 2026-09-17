Rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου στη Βούλα

Δωρεάν rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου θα προσφέρει στους πολίτες ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. Η δράση θα γίνει αύριο, από τις 09:00 έως τις 14:00, στην πλατεία Ιμίων, στην κεντρική πλατεία της Βούλας, με κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ.

Πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη δράση στη χώρα που έχει στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και την πρόληψη του ιού του Δυτικού Νείλου.

Η δράση του ΕΟΔΥ

Η κινητή μονάδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκεται στην πλατεία Ιμίων για πέντε ώρες. Εκεί, οι πολίτες θα μπορούν να λάβουν υπεύθυνη ενημέρωση για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Παράλληλα, θα διατίθενται δωρεάν rapid test σε όσους εμφανίζουν συμπτώματα και χρειάζονται έλεγχο.

Στόχος η έγκαιρη ανίχνευση

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης δίνει ως βασική προτεραιότητα την πρόληψη και την προστασία της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία επικεντρώνεται στην έγκαιρη ανίχνευση του ιού του Δυτικού Νείλου και στην ενημέρωση των πολιτών.