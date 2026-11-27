Δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους στα Σύβοτα και Πλαταριά στην Θεσπρωτία αφού η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα η Πυροσβεστική να δεχτεί μέχρι τις 4 τα ξημερώματα150 κλήσεις για παροχή βοήθειας. Οι 145 αφορούσαν για αντλήσεις και οι 5 για μεταφορά ατόμων με 3 ηλικιωμένους να μεταφέρονται από το σπίτι τους σε ασφαλές σημείο.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα στη βόρεια είσοδο της Ηγουμενίτσας, κοντά στη διασταύρωση προς τη Νέα Σελεύκεια, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπτεται κατά διαστήματα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες των μηχανημάτων για την απομάκρυνση των φερτών υλικών που έχουν συσσωρευτεί στο οδόστρωμα.

Προβλήματα καταγράφονται και στο οδικό δίκτυο προς τους Φιλιάτες, όπου σε πολλά σημεία του δρόμου υπάρχουν πέτρες και φερτά υλικά που παρασύρθηκαν από τα νερά της βροχής.

Το ποτάμι φούσκωσε και στην Λευκίμη με τους κατοίκους να είναι σε επιφυλακή .

Καταιγίδες και άνεμοι

Το κύμα κακοκαιρίας ξεκίνησε απο τα δυτικά επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις . Τα χαρακτηριστικά της νέας κακοκαιρίας είναι οι ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ θυελλώδεις ανέμους που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Τα έντονα φαινόμενα που έχουν ήδη ξεκινήσει, το Σάββατο θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές της δυτικής και βόρειας χώρας, ενώ την Κυριακή το επίκεντρο της κακοκαιρίας θα μετατοπιστεί στα ανατολικά και νότια.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ, η Κυριακή θα χαρακτηριστεί από ισχυρές βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας, ενώ ιδιαίτερα ενισχυμένοι θα είναι οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι στα ανατολικά.