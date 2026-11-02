Χανιά: Σαρώνει η κακοκαιρία στο Σέλινο

Σοβαρές επιπτώσεις προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τον Δήμο Καντάνου-Σελίνου στα Χανιά.

Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα στην υδροδότηση των Τσισκιανών, δυσχέρειες στο οδικό δίκτυο κοντά στον Καμπανό, πλημμυρισμένους δρόμους στην Κουντούρα και ορμητικές ροές νερού στη Σούγια.

Στα Τσισκιανά, η αυξημένη ροή του ποταμού παρέσυρε σωλήνες του δικτύου μεταφοράς νερού. Ως αποτέλεσμα, ο οικισμός έμεινε χωρίς υδροδότηση.

Προβλήματα στην ύδρευση των Τσισκιανών

Η ζημιά στο δίκτυο ύδρευσης καταγράφηκε εξαιτίας της ορμής των νερών του ποταμού, που παρέσυραν τους σωλήνες. Η διακοπή υδροδότησης αφορά το χωριό Τσισκιανά, σε μία από τις περιοχές του Σελίνου που επηρεάστηκαν περισσότερο από την έντονη βροχόπτωση.

Παράλληλα, πρόβλημα στην πρόσβαση καταγράφεται στη διαδρομή από τον Καμπανό προς τη Μονή, στην περιοχή Κονταρίδα. Λίγο μετά τον Καμπανό, στο πέρασμα του ποταμού προς τη Μονή, συσσωρεύτηκε μεγάλη ποσότητα φερτών υλικών.

Απροσπέλαστο το πέρασμα κοντά στον Καμπανό

Η συγκέντρωση φερτών υλικών έχει καταστήσει αδύνατη τη διέλευση από το συγκεκριμένο σημείο. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τη διαδρομή μέχρι να αποκατασταθεί η προσβασιμότητα.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις επηρέασαν επίσης την Κουντούρα και τη Σούγια, όπου καταγράφηκαν μεγάλες ποσότητες νερού. Στην Κουντούρα, δρόμος πλημμύρισε, ενώ στη Σούγια τα νερά κατευθύνονταν ορμητικά προς την παραλία.

Πλημμύρες σε Κουντούρα και Σούγια

Μεγάλη ροή νερού παρατηρήθηκε και στον ποταμό Κριό. Εικόνες και βίντεο από τις πληγείσες περιοχές αποτυπώνουν την ένταση των φαινομένων, που εκδηλώθηκαν κυρίως στη νότια πλευρά του νομού Χανίων.

Η απότομη και παρατεταμένη βροχόπτωση προκάλεσε ακόμη καταπτώσεις βράχων σε διάφορα σημεία. Τα προβλήματα αφορούν τόσο την ασφάλεια των μετακινήσεων όσο και βασικές υποδομές, όπως το δίκτυο ύδρευσης.

Πηγή Βίντεο: FACEBOOK – ΣΕΛΗΝΙΩΤΙΚΕΣ ΠΙΝΕΛΙΕΣ ONLINE – Αχιλλέας Ακρίβος, Νίκη Δοξάκη