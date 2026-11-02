Τέμπη: Οι φωτογραφίες των θυμάτων έξω από το δικαστήριο

Τα θύματα του δυστυχήματος των Τεμπών είναι “παρόντα” έξω από το Δικαστήριο.

Οι οικογένειες και οι συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη κόλλησαν αφίσες των θυμάτων, με το ονοματεπώνυμο και την ηλικία του έξω από τα δικαστήρια στην Λάρισα.

Τρία χρόνια μετά, το στίγμα της τραγωδίας των Τεμπών παραμένει ανεξίτηλο. Η δίκη συνεχίζεται, με τους συγγενείς και τους επιζώντες να μαρτυρούν ενώπιων του δικαστηρίου όσα έζησαν την φρικτή νύχτα του δυστυχήματος στα Τέμπη.