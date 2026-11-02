Ιόνια Οδός: Κλείνει για 3 ημέρες το τμήμα Αντίρριο – Γαβρολίμνη

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό ισχύουν από σήμερα έως και την Πέμπτη, εξαιτίας εργασιών ετήσιας συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στις σήραγγες Μακύνειας και Κλόκοβας.

Η διακοπή αφορά το τμήμα από τον Ανισόπεδο Κόμβο Αντιρρίου έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Γαβρολίμνης και θα εφαρμόζεται και στις δύο κατευθύνσεις.

Η διακοπή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται καθημερινά από τις 08:00 έως τις 20:00. Κατά το συγκεκριμένο ωράριο, τα οχήματα θα κινούνται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Οι διαδρομές προς Ιωάννινα και Αντίρριο

Οι οδηγοί που ταξιδεύουν προς Ιωάννινα θα εξέρχονται από την Ιόνια Οδό στον Ανισόπεδο Κόμβο Αντιρρίου, στο 5,499ο χιλιόμετρο. Θα συνεχίζουν μέσω της παλαιάς εθνικής οδού και θα εισέρχονται ξανά στον αυτοκινητόδρομο από τον Ανισόπεδο Κόμβο Γαβρολίμνης, στο 18,507ο χιλιόμετρο.

Για την κατεύθυνση προς Αντίρριο, η πορεία θα είναι αντίστροφη. Τα οχήματα θα εξέρχονται από τον κόμβο Γαβρολίμνης και θα ακολουθούν την Παλαιά Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων έως τον κόμβο Αντιρρίου.

Η Νέα Οδός θα τοποθετήσει προσωρινή σήμανση, ώστε να καθοδηγούνται οι οδηγοί στις προβλεπόμενες παρακάμψεις.