Σητεία: Τρεις συλλήψεις για την κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους

Τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από τις αστυνομικές αρχές στη Σητεία, καθώς ένας ανήλικος, ένας 37χρονος επιχειρηματίας και μια 45χρονη γυναίκα κατηγορούνται για παραβίαση των νόμων που αφορούν την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου 2026, όταν ένας ανήλικος αγόρασε αλκοολούχα ποτά από το κατάστημα του 37χρονου. Στη συνέχεια, τα κατανάλωσε μαζί με έναν άλλο ανήλικο, ο οποίος υπέστη οξεία μέθη και χρειάστηκε να διακομισθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του ανηλίκου που αγόρασε τα ποτά, καθώς και της 45χρονης κηδεμόνα του, η οποία αντιμετωπίζει την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας. Παράλληλα, συνελήφθη και ο 37χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης που διέθεσε το αλκοόλ στον ανήλικο.

Την υπόθεση και την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας.