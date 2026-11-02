Καταστηματάρχης Pizza Fan: «Ζούμε έναν ξαφνικό θάνατο»

Σε καθεστώς μεγάλης αβεβαιότητας βρίσκονται οι καταστηματάρχες franchise της Pizza Fan, μετά τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν οδηγήσει τα καταστήματα σε αναστολή λειτουργίας, αφήνοντας εργαζόμενους χωρίς δουλειά και δημιουργώντας έντονη ανησυχία για την επόμενη ημέρα.

Την αγωνία τους περιγράφουν καταστηματάρχης franchise και η σύζυγός του, οι οποίοι μιλούν για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, τις υποχρεώσεις που εξακολουθούν να τρέχουν, αλλά και τους εργαζόμενους που παραμένουν απλήρωτοι.

«Ζούμε έναν ξαφνικό θάνατο. Τα καταστήματα είναι κλειστά και οι εργαζόμενοι έχουν μείνει χωρίς δουλειά. Πρέπει οπωσδήποτε να ανοίξουν ξανά τα καταστήματα. Ο κόσμος πρέπει να επιστρέψει στη δουλειά του. Έχουμε επενδύσει σε αυτή την εταιρεία και πρέπει κι εμείς να έχουμε τη δουλειά μας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο καταστηματάρχης.

Όπως εξηγεί, ένα κατάστημα απασχολεί περίπου 20 εργαζόμενους, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος των συνεπειών που έχει η διακοπή της λειτουργίας του, όχι μόνο για τους επιχειρηματίες αλλά και για τις οικογένειες που εξαρτώνται από αυτές τις θέσεις εργασίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, η σύζυγός του αναφέρεται στο ζήτημα των δεδουλευμένων, εξηγώντας ότι η αδυναμία πληρωμής του προσωπικού συνδέεται με την έλλειψη διαθέσιμου κεφαλαίου.

«Οι εργαζόμενοι δεν έχουν πληρωθεί, γιατί δεν υπάρχει κεφάλαιο. Μέσα από τη δουλειά γινόταν και η εξόφληση του προσωπικού», σημειώνει, περιγράφοντας το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει.

Η ίδια διευκρινίζει ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζουν, οι προσωπικοί τους λογαριασμοί δεν έχουν δεσμευτεί, σε αντίθεση με τους λογαριασμούς της εταιρείας και εκείνους των προσώπων που έχουν συλληφθεί.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα μηνιαία λειτουργικά έξοδα, στις οικονομικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο και στις οφειλές που, όπως υποστηρίζουν, έχουν ήδη τακτοποιήσει. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι με την έλλειψη ρευστότητας.

Όπως εξηγούν, η πληρωμή των εργαζομένων γινόταν από τα έσοδα της καθημερινής λειτουργίας του καταστήματος. Με τα καταστήματα κλειστά και χωρίς εισροή χρημάτων, δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα να καλυφθούν οι μισθοδοτικές ανάγκες.

Ο καταστηματάρχης θέτει, παράλληλα, ζήτημα διάκρισης μεταξύ των επιχειρήσεων που λειτουργούσαν στο πλαίσιο του δικτύου, επισημαίνοντας ότι δεν είχαν όλοι την ίδια διαχείριση.

«Υπάρχουν καταστήματα που έκαναν καλά τη δουλειά τους και προσπαθούσαν τίμια να φέρουν ένα καλό αποτέλεσμα», τονίζει.

Το βασικό αίτημα του ζευγαριού είναι να υπάρξει άμεσα λύση που θα επιτρέψει την επαναλειτουργία των καταστημάτων και την επιστροφή των εργαζομένων στις θέσεις τους.

Για τους ίδιους, το ζήτημα δεν αφορά μόνο τις επενδύσεις και την επιβίωση των επιχειρήσεών τους. Αφορά πρωτίστως τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτές, τις οικογένειές τους και την ανάγκη να αποκατασταθεί η εργασιακή και οικονομική τους καθημερινότητα.