Με ταμείο ανεργίας …ζούσε ο εγκέφαλος της οργάνωσης πίσω από την ΜΚΟ

Με ταμείο ανεργίας …ζούσε ο εγκέφαλος της Οργάνωσης με τις παράνομες δωρεές και την εκμετάλλευση παιδιών που πάσχουν από καρκίνο όπως προκύπτει απο την έρευνα της Αστυνομίας.

Από τον έλεγχο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του (διαπιστώθηκε ότι:

• Το φορολογικό έτος 2018 έχει δηλώσει μόνο επιδόματα ανεργίας ύψους 3.992,80€.

• Το φορολογικό έτος 2019 έχει δηλώσει επιδόματα ανεργίας ύψους 2.000€ και 527,27€ για δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών.

• Το φορολογικό έτος 2020 έχει δηλώσει μόνο 5.670,74€ για δαπάνη αγοράς αγαθών ενώ εμφανίζεται για δύο μήνες ως ιδιοκτήτης αυτοκινήτου χωρίς όμως να έχει δηλωθεί οποιαδήποτε μορφή εσόδων.

• Το φορολογικό έτος 2021 έχει δηλώσει αθροίσματα καθαρών ποσών από μισθούς ύψους 3.202,60€, ανάλωση κεφαλαίου ύψους 3.000€ και 490€ από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο, ενώ δαπάνησε 16.236,06€ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών και 6.000€ για την αγορά ή μίσθωση οχημάτων.

• Το φορολογικό έτος 2022 έχει δηλώσει αθροίσματα καθαρών ποσών από μισθούς ύψους 15.146,21€ και 630€ από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο, ενώ δαπάνησε 362,14€ για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων και 47.014,82€ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών και επίσης εμφανίζεται για δώδεκα μήνες να έχει την κυριότητα αυτοκινήτου.

• Το φορολογικό έτος 2023 έχει δηλώσει 29.178,19€ καθαρά κέρδη από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και 378€ από εισοδήματα που απαλλάσσονται από το φόρο, ενώ δαπάνησε 1.537,34€ για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων και 53.565,97€ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών και επίσης εμφανίζεται για δώδεκα μήνες να είναι ιδιοκτήτης αυτοκινήτου.

• Το φορολογικό έτος 2024 έχει δηλώσει 295,03€ καθαρά κέρδη από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και 1.200€ από ανάλωση κεφαλαίου, ενώ δαπάνησε 2.761,14€ για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων και 56.317,21€ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών και προκατέβαλε φόρο εισοδήματος 3.102€ από το προηγούμενο φορολογικό έτος και επίσης ιδιοκτήτης αυτοκινήτου .

• Το φορολογικό έτος 2025 έχει δηλώσει 146.401,67€ καθαρά κέρδη από άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας και 250€ από εισοδήματα που απαλλάσσονται το φόρο, ενώ δαπάνησε 43.106,77€ για αγορά αγαθών και παροχή υπηρεσιών και επίσης εμφανίζεται για δώδεκα μήνες ιδιοκτήτης αυτοκινήτου.