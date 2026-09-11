Χανιά: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Αμμουδάρι

Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αμμουδάρι, κοντά στο Ασκύφου του δήμου Χανίων. Η φωτιά οριοθετήθηκε γρήγορα, μετά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο έσπευσαν 26 πυροσβέστες με έξι οχήματα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ακόμη δύο πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΟΔΕ, ενισχύοντας τις δυνάμεις που επιχειρούσαν στην αγροτοδασική έκταση.

Η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση και η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα.

Σε επιφυλακή εναέριο μέσο

Παράλληλα, για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς είχε τεθεί προληπτικά σε επιφυλακή και εναέριο μέσο. Ωστόσο, δεν χρειάστηκε να πραγματοποιήσει επέμβαση, καθώς οι επίγειες δυνάμεις κατάφεραν να οριοθετήσουν γρήγορα τη φωτιά.