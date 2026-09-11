Σχολικά λεωφορεία: 251 παραβάσεις

Πρώτη μέρα σχολείου και η Τροχαία στη Θεσσαλονίκη ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά με τον δικό της τρόπο.

Η Τροχαία πραγματοποίησε μπαράζ ελέγχων στα σχολικά λεωφορεία, βεβαιώνοντας 251 παραβάσεις σε συνολικά 326 ελέγχους.

Η συντρηπτική πλειονότητα των παραβάσεων, συγκεκριμένα 207, αφορούσαν τον ταχογράφο.

Αναλυτικότερα οι υπόλοιπες παραβάσεις αφορούσαν:

12 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

6 παραβάσεις για μη τήρηση του ωραρίου εργασίας

2 για έλλειψη πυροσβεστήρα και

1 για έλλειψη φαρμακείου

Ενώ άλλες 17 ήταν τροχονομικές παραβάσεις.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, σε μία περίπτωση αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης ενός οδηγού σχολικού λεωφορείου, ενώ ένα όχημα ακινητοποιήθηκε.

Την ίδια ώρα, αστυνομικοί της Τροχαίας μοίραζαν ενημερωτικό υλικό σε δημοτικά σχολεία της πόλης και έδωσαν οδηγίες σε μαθητές και γονείς για την ασφαλή μετακίνησή τους.

Οι αστυνομικοί τόνισαν ότι η χρήση των διαβάσεων πεζών και των πεζοδρομίων, είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς και η τήρηση των φωτεινών σηματοδοτών.

Οι έλεγχοι και οι δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.