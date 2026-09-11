Έσωσαν μαμά και μωρό περιστέρι
Είχαν μπλεχτεί σε σύρμα
Μία ξεχωριστή επιχείρηση διάσωσης πραγματοποίησαν χθες οι πυροσβέστες του Υ.Π. Κορίνθου.
Η μητέρα περιστέρι και το νεοσσό μπλέχτηκαν σε σύρμα. Οι εικόνες είναι πραγματικά συγκλονιστικές, καθώς τα δύο περιστέρια φέρεται να ήταν μπλεγμένα στο ίδιο σύρμα και να αιωρούνταν από καλώδιο.
Ευτυχώς, η επιχείρηση ήταν επιτυχής και τα δύο πουλάκια είναι σώα και πάλι μαζί.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις