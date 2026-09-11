Έσωσαν μαμά και μωρό περιστέρι

Μία ξεχωριστή επιχείρηση διάσωσης πραγματοποίησαν χθες οι πυροσβέστες του Υ.Π. Κορίνθου.

Η μητέρα περιστέρι και το νεοσσό μπλέχτηκαν σε σύρμα. Οι εικόνες είναι πραγματικά συγκλονιστικές, καθώς τα δύο περιστέρια φέρεται να ήταν μπλεγμένα στο ίδιο σύρμα και να αιωρούνταν από καλώδιο.

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Ευτυχώς, η επιχείρηση ήταν επιτυχής και τα δύο πουλάκια είναι σώα και πάλι μαζί.