Φωτιά στην Φοινικιά Κρήτης

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει αυτή την ώρα στην Φοινικιά Ηακλείου Κρήτης. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Στο συμείο συμβάλλουν και εθελοντές, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες.

Για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο.