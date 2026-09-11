Φωτιά στην Φοινικιά Κρήτης
Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει αυτή την ώρα στην Φοινικιά Ηακλείου Κρήτης. Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Στο συμείο συμβάλλουν και εθελοντές, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες.
Για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο.
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