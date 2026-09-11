Βάρη: Έκανε σούζες και συνελήφθη

Χειροπέδες σε έναν 19χρονο πέρασαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, χτες το βράδυ. Ο νεαρός εντοπίστηκε να οδηγεί επικίνδυνα μοτοσυκλέτα στην περιοχή της Βάρης.

Συγκεκριμένα, όπως καταγράφεται σε βίντεο, ο άνδρας, οδηγούσε μοτοσυκλέτα, στην λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου και έκανε “σούζες“, γεγονός επικίνδυνο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ η μοτοσυκλέτα κατασχέθηκε από τις αρχές