Βάρη: Έκανε σούζες και συνελήφθη
Χειροπέδες σε έναν 19χρονο πέρασαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, χτες το βράδυ. Ο νεαρός εντοπίστηκε να οδηγεί επικίνδυνα μοτοσυκλέτα στην περιοχή της Βάρης.
Συγκεκριμένα, όπως καταγράφεται σε βίντεο, ο άνδρας, οδηγούσε μοτοσυκλέτα, στην λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου και έκανε “σούζες“, γεγονός επικίνδυνο.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ η μοτοσυκλέτα κατασχέθηκε από τις αρχές
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