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Βάρη: Έκανε σούζες και συνελήφθη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
11/09/2026 16:02

Χειροπέδες σε έναν 19χρονο πέρασαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, χτες το βράδυ. Ο νεαρός εντοπίστηκε να οδηγεί επικίνδυνα μοτοσυκλέτα στην περιοχή της Βάρης.

Συγκεκριμένα, όπως καταγράφεται σε βίντεο, ο άνδρας, οδηγούσε μοτοσυκλέτα, στην λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου και έκανε “σούζες“, γεγονός επικίνδυνο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ η μοτοσυκλέτα κατασχέθηκε από τις αρχές

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