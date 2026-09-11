Βίντεο: Τροχαίο στην Ναύπακτο με επικίνδυνη αναστροφή

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ναυπάκτου Αντιρρίου στο ύψος του Παλαιοπαναγιάς.

Ένα όχημα έβγαινε από ιδιωτικό χώρο στάθμευσης και έκανε αναστροφή προς Ναύπακτο παρόλο που η διαγράμμιση ήταν συνεχής διπλή γραμμή στον άξονα της οδού. Δεν αντελήφθη μηχανάκι που είχε κατεύθυνση από Ναύπακτο προς Αντίρριο με αποτέλεσμα να συγκρουστούν πλάγια.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε, ευτυχώς ελαφρά, ο αναβάτης του δικύκλου, κάτοικος Τρικόρφου Ναυπακτίας. Το ευτύχημα ήταν ότι φορούσε κράνος και τα χτυπήματα του είναι κυρίως στα πόδια.Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο το ΕΚΑΒ καθώς και άνδρες της Τροχαίας Ναυπακτίας