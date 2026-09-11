Ρέθυμνο: Συνελήφθη 42χρονος με δενδρύλλια κάνναβης

Στη σύλληψη ενός 42χρονου προχώρησαν χθες το απόγευμα αστυνομικοί σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνης, κατά τη διάρκεια έρευνας σε αγροικία ιδιοκτησίας του και στον αύλειο χώρο της. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν τέσσερα δενδρύλλια κάνναβης, μικροποσότητα κάνναβης, φυτικά αποσπάσματα δενδρυλλίου κάνναβης και έναν μεταλλικό κορμό περιστρόφου.

Τέσσερα δενδρύλλια κάνναβης

Κατά την έρευνα στην αγροικία και στον περιβάλλοντα χώρο, βρέθηκαν συνολικά τέσσερα δενδρύλλια κάνναβης σε στάδιο ανάπτυξης. Το ύψος τους έφτανε έως και τα δύο μέτρα. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν μικροποσότητα κάνναβης, καθώς και φυτικά αποσπάσματα δενδρυλλίου κάνναβης. Όλα τα ευρήματα κατασχέθηκαν.

Βρέθηκε και μεταλλικός κορμός περιστρόφου

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εντοπίστηκε επίσης ένας μεταλλικός κορμός περιστρόφου, ο οποίος κατασχέθηκε από τις αστυνομικές αρχές. Ο 42χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Η έρευνα της Αστυνομίας

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.