Χανιά: Νεοσσοί χελώνας σε διακοσμητική δεξαμενή εστιατορίου

Νεοσσοί θαλάσσιας χελώνας βρέθηκαν σε διακοσμητική δεξαμενή εστιατορίου στον Πλατανιά Χανίων.

Γερμανοί τουρίστες τους εντόπισαν, τράβηξαν το βίντεο κι ενημέρωσαν τον ΑΡΧΕΛΩΝ.

Αμέσως στο σημείο μετέβη ομάδα του συλλόγου για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας και τους απελευθέρωσαν με ασφάλεια στη θάλασσα όπου ανήκουν.

Το να βάζει κάποιος θαλάσσιες χελώνες σε γλυκό νερό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την επιβίωση τους.

Δείτε την ανάρτηση του ΑΡΧΕΛΩΝ:

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