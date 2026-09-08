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Χανιά: Νεοσσοί χελώνας σε διακοσμητική δεξαμενή εστιατορίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
08/09/2026 12:20
Χανιά: Νεοσσοί χελώνας σε διακοσμητική δεξαμενή εστιατορίου
PHOTO- INTIME

Νεοσσοί θαλάσσιας χελώνας βρέθηκαν σε διακοσμητική δεξαμενή εστιατορίου στον Πλατανιά Χανίων.

Γερμανοί τουρίστες τους εντόπισαν, τράβηξαν το βίντεο κι ενημέρωσαν τον ΑΡΧΕΛΩΝ.

Αμέσως στο σημείο μετέβη ομάδα του συλλόγου για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας και τους απελευθέρωσαν με ασφάλεια στη θάλασσα όπου ανήκουν.

Το να βάζει κάποιος θαλάσσιες χελώνες σε γλυκό νερό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την επιβίωση τους.

Δείτε την ανάρτηση του ΑΡΧΕΛΩΝ:

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