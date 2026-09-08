Σέριφος: Γυναίκα έπεσε σε σπήλαιο

Αγωνία επικράτησε στην Σέριφο το μεσημέρι της Δευτέρας όταν μία νεαρή γυναίκα, η οποία παραθέριζε στο νησί, έπεσε σε σπήλαιο σε δύσβατο σημείο στον Άσπρο Κάβο. Φέρεται το σπήλαιο να είχε βάθος περίπου πέντε μέτρα.

Όταν οι Αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, καθώς και η ιατρική ομάδα του Περιφερειακού Ιατρείου Σερίφου. Οι ομάδες διάσωσης κατέβηκαν με φορείο στο δύσβατο σημείο.

Με τη συνεργασία όλων των ομάδων πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια ο απεγκλωβισμός της γυναίκας. Στη συνέχεια η ασθενής μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Σερίφου, για να λάβει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

Η κατάστασή της σταθεροποιήθηκε, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη και πραγματοποιήθηκε η αεροδιακομιδή της με ελικόπτερο σε εξειδικευμένο τραυματολογικό κέντρο της Αθήνας.