«Μιχαήλ» και «Νέμεσις» σε σώζουν απο τις απάτες

Τι θα απαντούσες σε ένα ύποπτο μήνυμα; Θα αναγνώριζες εγκαίρως μια διαδικτυακή απάτη; Και πόσο ασφαλείς είναι τελικά οι επιλογές που κάνεις καθημερινά στο διαδίκτυο;

Η αναβαθμισμένη «Ψηφιακή Ακαδημία» αποτελεί μία διαδραστική εκπαιδευτική δράση που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Θεσμοθετημένο Εργαστήριο Προηγμένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών Κινητών Συσκευών του Τμήματος Πληροφορικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και συνδυάζει Τεχνητή Νοημοσύνη, Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα (VR/AR) και διαδραστικά εκπαιδευτικά σενάρια, βασισμένα στην εμπειρογνωσία που έχει αποκτήσει η Υπηρεσία από πραγματικές υποθέσεις του αντικειμένου της.

Δύο AI Agents. Δύο διαφορετικές αποστολές.

Ο «Μιχαήλ» είναι ο AI Agent ενημέρωσης της Ψηφιακής Ακαδημίας. Απαντά σε ερωτήσεις για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και την αντιμετώπιση ψηφιακών απειλών, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά εγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Το σύστημα του «Μιχαήλ» είναι κλειστό ως προς τη βάση των απαντήσεών του: οι απαντήσεις του βασίζονται αποκλειστικά στο εγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και τα μηνύματα των χρηστών δεν μπορούν να τροποποιήσουν τις αποκρίσεις του. Στόχος είναι η παροχή αξιόπιστης ενημέρωσης για ζητήματα όπως οι διαδικτυακές απάτες, η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και διαδικτυακών λογαριασμών, η ασφαλής χρήση του διαδικτύου και άλλες ψηφιακές απειλές.

Η «Νέμεσις» έχει διαφορετική αποστολή. Παρακολουθεί τις επιλογές του χρήστη κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών σεναρίων και, με βάση αυτές, συμβάλλει στη δημιουργία μιας προσωποποιημένης εμπειρίας μάθησης.

Με άλλα λόγια, ο «Μιχαήλ» σε ενημερώνει. Η «Νέμεσις» βλέπει πώς αντιδράς. Και εσύ μαθαίνεις μέσα από τις επιλογές σου.

Πίσω από τον «Μιχαήλ» και τη «Νέμεσις» βρίσκεται η πραγματική εμπειρία των ερευνητών της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Η θεματολογία στην οποία εκπαιδεύονται και πάνω στην οποία αλληλεπιδρούν με τους χρήστες οι δύο ψηφιακοί βοηθοί δεν είναι στατική. Διαμορφώνεται με βάση τη γνώση και την εμπειρία των στελεχών της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος καθώς και την ανάλυση των τρόπων δράσης (modus operandi) που καταγράφονται στις υποθέσεις που χειρίζεται η Υπηρεσία. Έτσι, πραγματικά περιστατικά και νέες μέθοδοι που εντοπίζονται στο ψηφιακό περιβάλλον μετατρέπονται σε γνώση, εκπαιδευτικό υλικό και σενάρια πρόληψης για τους πολίτες. Η Ψηφιακή Ακαδημία θα βρίσκεται σε συνεχή ανατροφοδότηση με νέα δεδομένα και επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ώστε να ακολουθεί την εξέλιξη των ψηφιακών απειλών και των μεθόδων που χρησιμοποιούν οι δράστες.

Μην τους γνωρίσεις απλώς. Δοκίμασέ τους.

Οι επισκέπτες του Πληροφοριακού Κέντρου της Ελληνικής Αστυνομίας στη ΔΕΘ –και ιδιαίτερα τα παιδιά ηλικίας 12 ετών και άνω– μπορούν να συμμετάσχουν σε ρεαλιστικά σενάρια ψηφιακών κινδύνων, να πάρουν αποφάσεις και να δουν στην πράξη τις συνέπειες των επιλογών τους.

Στόχος δεν είναι απλώς να δοθούν συμβουλές για το τι «πρέπει» και τι «δεν πρέπει» να κάνουμε στο διαδίκτυο. Ο χρήστης καλείται να αναγνωρίσει την απειλή, να αποφασίσει πώς θα αντιδράσει και να μάθει μέσα από την ίδια του την επιλογή.

Και η εμπειρία δεν σταματά εκεί.

Μέσω ειδικής εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) για Android, ο «Μιχαήλ» μπορεί να «βγει» από την οθόνη και να εμφανιστεί στον πραγματικό χώρο του χρήστη μέσω της κάμερας της κινητής συσκευής, δημιουργώντας μια διαδραστική σύνδεση ανάμεσα στο ψηφιακό και το φυσικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της δράσης, η δυνατότητα αυτή προβλέπεται να επεκταθεί σε επόμενο στάδιο και σε συσκευές iOS.

Η Ψηφιακή Ακαδημία είναι ανοιχτή σε όλους – και εκτός ΔΕΘ

AP Photo

Δεν βρίσκεσαι στη Θεσσαλονίκη; Ο «Μιχαήλ» και η «Νέμεσις» είναι ένα click μακριά.

Η «Ψηφιακή Ακαδημία Κυβερνοεγκλήματος 2026» είναι διαθέσιμη διαδικτυακά, στα ελληνικά και στα αγγλικά, ώστε οι πολίτες να μπορούν να τη γνωρίσουν και να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό της περιεχόμενο και εκτός του Πληροφοριακού Κέντρου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μπες στην Ψηφιακή Ακαδημία Κυβερνοεγκλήματος 2026 στο https://cybercrimedivision.aetma.net/

Μάλιστα, η πλατφόρμα δεν συλλέγει, δεν αποθηκεύει και δεν διατηρεί προσωπικά δεδομένα των χρηστών, ενώ η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος δεν έχει μέσω του συγκεκριμένου AI Agent πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ούτε μπορεί να γνωρίζει την ταυτότητα του χρήστη.

Η δράση εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια της Ελληνικής Αστυνομίας να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες όχι μόνο επιχειρησιακά, αλλά και ως εργαλεία πρόληψης, εκπαίδευσης και ουσιαστικής επικοινωνίας με την κοινωνία, ενισχύοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες των πολιτών απέναντι στις διαρκώς εξελισσόμενες απειλές του ψηφιακού περιβάλλοντος.

Γιατί στον ψηφιακό κόσμο, η γνώση είναι η πρώτη γραμμή άμυνας.