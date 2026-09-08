ΑΠΘ: “Ξήλωσαν” το σύστημα ελέγχου στις φοιτητικές εστίες

Δεν άφησαν τίποτα όρθιο κουκουλοφόροι οι οποίοι “ξήλωσαν” το σύστημα ελέγχου που είναι τοποθετημένο στις φοιτητικές εστίες.

Το κατεστραμμένο σύστημα

Συγκεκριμένα όλα συνέβησαν όταν άγνωστοι με καλυμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, εισέβαλλαν στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι άγνωστοι ξήλωσαν το σύστημα ελέγχου και καταγραφής εισόδου των φοιτητών στις εστίες.

Το σύστημα ελέγχου

“Ότι καταστράφηκε άμεσα αποκαθίσταται” δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, για τις φθορές που προκάλεσαν άγνωστοι στην εστία του ΑΠΘ.

Ο νόμος είναι σαφής και αυστηρός, ξεκαθάρισε, και η ευθύνη προσωποποιείται.

Σε ανακοίνωσή του ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου κάνει λόγο για βανδαλισμό δημόσια περιουσίας. Όπως τονίζει ο Υφυπουργός η συγκεκριμένη πράξη αποτελεί παρεμπόδιση της αφάλειας και προστασίας των φοιτητών στο σπίτι τους.

Πηγή Βίντεο: ΕΡΤNEWS