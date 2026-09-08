Συνελήφθησαν 2 Τούρκοι για ναρκωτικά και πλαστογραφία

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν χτες το μεσημέρι, στην Αττική, δύο υπήκοοι Τουρκίας. Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για ναρκωτικά, παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και πλαστογραφία.

Τις συλλήψεις έκαναν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.). Η επιχείρηση έγινε στο πλαίσιο ειδικού σχεδίου της ΔΑΟΕ για την πάταξη της δράσης τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων στην Ελλάδα. Αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, εντόπισαν τους υπόπτους σε περιοχή της Αττικής. Αμέσως μετά, έκαναν έρευνα στο σπίτι τους.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί

Κατά τη διάρκεια της εφόδου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

800 ευρώ σε μετρητά

2,04 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, μέσα σε νάιλον συσκευασία

Πλαστά έγγραφα και Εισαγγελέας

Παράλληλα, στην κατοχή του ενός συλληφθέντος βρέθηκαν ατομικά έγγραφα, τα οποία ήταν εμφανώς πλαστά. Οι δύο αλλοδαποί οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη και αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.