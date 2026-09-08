Φωτιά στον Γαλατά Ναυπακτίας
Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί στον Γαλατά Ναυπακτίας. Οι φλόγες καίνε καλαμιές και χαμηλή βλάστηση στο ανάχωμα του ποταμού Ευήνου.
Το μέτωπο εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν αμέσως στην περιοχή και ρίχνονται στη μάχη με τις φλόγες.
Σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που επικίνδυνα τροφοδοτούν τη φωτιά. Όλες οι δυνάμεις βρίσκονται στο πεδίο και προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.
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