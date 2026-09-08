Επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. σε Αργολίδα Κορινθία και Μεσσηνία

Η Ελληνική Αστυνομία, προχώρησε χθες (7/9/2026) σε στοχευμένες επιχειρήσεις σε ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας, σε περιοχές των δήμων Άργους – Μυκηνών, Ναυπλιέων, Βέλου – Βόχας, Σικυωνίων, Καλαμάτας και Οιχαλίας.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων:

Στην Αργολίδα ελέγχθησαν 18 άτομα, προσήχθησαν 5 άτομα, ενώ συνελήφθησαν 4 άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-3 άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και

-1 άτομο, για καταδικαστικό έγγραφο.

Στην Κορινθία ελέγχθησαν 11 άτομα, προσήχθησαν 4 άτομα, ενώ συνελήφθησαν 4 άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-3 άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και

-1 άτομο, για ρύπανση περιβάλλοντος.

Στη Μεσσηνία ελέγχθησαν 22 άτομα, προσήχθησαν 3 άτομα, ενώ συνελήφθησαν 2 άτομα, για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, στην Αργολίδα κατασχέθηκαν ηλεκτρικά καλώδια, στην Κορινθία βεβαιώθηκαν 3 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ στη Μεσσηνία βεβαιώθηκαν 4 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.