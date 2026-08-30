Χανιά: Νεκρή 11χρονη σε πισίνα ξενοδοχείου

Τραγωδία στα Χανιά. Μια 11χρονη από την Πολωνία κατέληξε στο Νοσοκομείο Χανίων, αφού είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα ξενοδοχείου . Το παιδί βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τους γονείς του.Η 11χρονη ανασύρθηκε από την πισίνα και στο ξενοδοχείο έφτασαν τρεις γιατροί ιδιωτικού πολυϊατρείου της περιοχής που συνεργάζεται με τη μονάδα, νοσηλεύτρια του πολυϊατρείου και διασώστες του ΕΚΑΒ.

Οι προσπάθειες ανάνηψης

Οι υγειονομικοί άρχισαν άμεσα προσπάθειες ανάνηψης, καθώς το κορίτσι δεν είχε τις αισθήσεις του. Η διαδικασία συνεχίστηκε και κατά τη μεταφορά του με ασθενοφόρο προς το Νοσοκομείο Χανίων.Για τη γρηγορότερη διακομιδή, περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. άνοιξε τον δρόμο στον ΒΟΑΚ για το ασθενοφόρο.

Η 11χρονη μεταφέρθηκε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Χανίων, όπου οι γιατροί συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης με τα διαθέσιμα μέσα. Παρά τις ενέργειες των διασωστών και των γιατρών, το παιδί κατέληξε.Οι συνθήκες υπό τις οποίες η 11χρονη βρέθηκε μέσα στην πισίνα του ξενοδοχείου στον παραμένουν άγνωστες.