Συνελήφθη οδηγός

Διέπραξε διαδοχικά 16 παραβάσεις του ΚΟΚ στο κέντρο της Αθήνας

Συνελήφθη, το μεσημέρι του Σαββάτου 29/8/2026, ένας 41χρονος αλλοδαπός οδηγός μοτοσυκλέτας για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Πιο αναλυτικά, οι αστυνομικοί, εντόπισαν την μοτοσυκλέτα με τον 41χρονο, στον οποίο έκαναν νόημα για σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο εκείνος, ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να τους αποφύγει, με αποτέλεσμα, να παραβιάσει διαδοχικά επτά ερυθρούς σηματοδότες, και να εισέλθει εννέα φορές αντίθετα σε μονόδρομους.

Τελικά, οι αστυνομικοί, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων.

Σε βάρος του 41χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία, και ο 41χρονος, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.975 ευρώ.