Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη στην Αλεξάνδρεια

Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας, τηλεφωνική απάτη, με θύμα μια γυναίκα, από την οποία πήραν 15.000 ευρώ, αλλά και αντικείμενα, αξίας τετρακοσίων ευρώ.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το περιστατικό, σημειώθηκε στις 30/6/2026 στην Αλεξάνδρεια.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, η γυναίκα συνεργός τους τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της παθούσας και προσποιήθηκε την υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και της είπε ότι λόγω μεγάλης τάσης στο ηλεκτρικό δίκτυο υπήρχε κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και ότι έπρεπε να συγκεντρώσει χρήματα και άλλα αντικείμενα από το σπίτι και να τα αφήσει σε συγκεκριμένο σημείο. Με τον τρόπο αυτό, οι δράστες κατάφεραν να της αποσπάσουν 15.000 ευρώ, δύο ρολόγια συνολικής αξίας 400 ευρώ και ένα πορτοφόλι, τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αφαίρεσαν ένας ημεδαπός άνδρας και η ημεδαπή γυναίκα. Στη συνέχεια διέφυγαν με όχημα που οδηγούσε δεύτερος ημεδαπός άνδρας, ενώ το αυτοκίνητο είχε εκμισθώσει τρίτος ημεδαπός άνδρας.

Σχηματίστηκε δικογραφία για τέσσερα άτομα (τρεις ημεδαποί άνδρες και μια ημεδαπή γυναίκα), η οποία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα πρωτοδικών Βέροιας.