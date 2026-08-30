Κομοτηνή: Έκλεψαν πέντε τόνους πεπόνια

Την κλοπή περίπου πέντε τόνων πεπονιών από το χωράφι του καταγγέλλει ο Σταύρος Κοσουτζής, γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου Κομοτηνής, ζητώντας το αυτονόητο: σεβασμό στον κόπο του ανθρώπου που καλλιεργεί τη γη.

Τα πεπόνια βρίσκονταν σε έκταση δώδεκα στρεμμάτων και είχαν φτάσει στο τελευταίο στάδιο πριν από τη συγκομιδή. Πίσω τους υπήρχαν μήνες δουλειάς, καθημερινό πότισμα, έξοδα, αγωνία και αμέτρητες ώρες κάτω από τον ήλιο. Όμως ο παραγωγός δεν πρόλαβε να χαρεί τον καρπό της προσπάθειάς του.

Όπως αναφέρει, από το χωράφι αφαιρέθηκαν σταδιακά περίπου πέντε τόνοι πεπονιών. Για την υπόθεση κατέθεσε μήνυση, ενώ οι Αρχές καλούνται πλέον να ερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η κλοπή.

Ο ίδιος περιγράφει ότι εντόπισε έναν άνδρα μέσα στην καλλιέργειά του να κρατά πέντε πεπόνια. Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι δεν τον έβρισε, δεν τον ακούμπησε και δεν του ζήτησε χρήματα. Του ζήτησε μόνο να σεβαστεί τον κόπο του άλλου.

«Αυτό το χωράφι δεν ήταν απλώς δώδεκα στρέμματα»

Σε μια έντονα φορτισμένη ανάρτηση, ο Σταύρος Κοσουτζής γράφει:

«Δεν σεβάστηκες τον κόπο μου… Εσύ και κάποιοι άλλοι όμοιοί σου.

Αυτό το χωράφι δεν ήταν απλώς δώδεκα στρέμματα γεμάτα πεπόνια. Είχε κόστος. Είχε ξενύχτια. Είχε πότισμα. Είχε αγωνία. Είχε ιδρώτα. Ήταν ένας κόπος μηνών.

Δώδεκα στρέμματα γεμάτα πεπόνια, που περίμενα να έρθει η ώρα να τα συγκομίσω και να χαρώ κι εγώ τον καρπό της δουλειάς μου. Κι όμως, δεν με αφήσατε να χαρώ ούτε ένα εγώ προσωπικά…»

Ο παραγωγός στέκεται όχι μόνο στην οικονομική ζημιά, αλλά κυρίως στο αίσθημα αδικίας που του άφησε η κλοπή:

«Δεν μου πήρατε απλώς πεπόνια. Μου στερήσατε τη χαρά να δω τον κόπο μου να ανταμείβεται.

Ο αγρότης δεν ζητάει ελεημοσύνη. Ζητάει μόνο να μπορεί να ζει από τη δουλειά του. Και πάνω απ’ όλα… σεβασμό στον κόπο του».

Ο Σταύρος Κοσουτζής εξελέγη τον περασμένο Μάιο στο διοικητικό συμβούλιο του Αγροτικού Συλλόγου Κομοτηνής και έχει ενεργή παρουσία στις κινητοποιήσεις των παραγωγών της Ροδόπης.