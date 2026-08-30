Πυροβολισμοί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Επεισόδιο με πυροβολισμούς, σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 30 Αυγούστου 2026 στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, προηγήθηκε διαπληκτισμός μεταξύ ενός 40χρονου άνδρα και ενός υπαλλήλου το καταστήματος.

Ο δράστης, μετά το περιστατικό, έφυγε από το σημείο, ενώ, λίγο αργότερα, επέστρεψε κρατώντας κυνηγετικό όπλο. Πυροβόλησε δύο φορές μέσα στο κατάστημα και τουλάχιστον τρεις φορές έξω από αυτό.

Οι αστυνομικοί, συνέλαβαν τον δράστη, ο οποίος κρατείται στο αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου.

Δεν έχουν μέχρι στιγμής, διευκρινιστεί τα αίτια που προκάλεσαν την λογομαχία μεταξύ των δυο ανδρών.