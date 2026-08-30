Γιαννιτσά: 27χρονος σε σοβαρή κατάσταση μετά από γρονθοκόπημα έξω από κλαμπ

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη ένας 27χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε έπειτα από επεισόδιο με 26χρονο στα Γιαννιτσά. Ο 26χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς μετά το περιστατικό.Το επεισόδιο σημειώθηκε κατά τις νυχτερινές ώρες στην περιοχή των Γιαννιτσών. Ο 27χρονος φέρεται να δέχθηκε γρονθοκόπημα από τον 26χρονο, έπειτα από φραστική αντιπαράθεση μεταξύ τους.

Έχασε τις αισθήσεις του μετά το χτύπημα

Από το χτύπημα, ο 27χρονος έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο έδαφος. Ακολούθησε η μεταφορά του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος σε σοβαρή κατάσταση.Οι αρχές εντόπισαν τον 26χρονο που φέρεται να τον γρονθοκόπησε και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Πριν από τη συνάντηση των δύο ανδρών είχε προηγηθεί περιστατικό σε γνωστό κλαμπ ή νυχτερινό μαγαζί της περιοχής. Η αφορμή συνδεόταν με επικοινωνία και διαφορές ανάμεσα στον 26χρονο και την κοπέλα του 27χρονου.Στη συνέχεια, ο 26χρονος και ο 27χρονος βρέθηκαν εκτός του καταστήματος για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους. Εκεί ακολούθησε η συμπλοκή που οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμό .