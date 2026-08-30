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Γιαννιτσά: 27χρονος σε σοβαρή κατάσταση μετά από γρονθοκόπημα έξω από κλαμπ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
30/08/2026 10:26
Γιαννιτσά: 27χρονος σε σοβαρή κατάσταση μετά από γρονθοκόπημα έξω από κλαμπ
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Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη ένας 27χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε έπειτα από επεισόδιο με 26χρονο στα Γιαννιτσά. Ο 26χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς μετά το περιστατικό.Το επεισόδιο σημειώθηκε κατά τις νυχτερινές ώρες στην περιοχή των Γιαννιτσών. Ο 27χρονος φέρεται να δέχθηκε γρονθοκόπημα από τον 26χρονο, έπειτα από φραστική αντιπαράθεση μεταξύ τους.

Έχασε τις αισθήσεις του μετά το χτύπημα

Από το χτύπημα, ο 27χρονος έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο έδαφος. Ακολούθησε η μεταφορά του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος σε σοβαρή κατάσταση.Οι αρχές εντόπισαν τον 26χρονο που φέρεται να τον γρονθοκόπησε και προχώρησαν στη σύλληψή του.

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Πριν από τη συνάντηση των δύο ανδρών είχε προηγηθεί περιστατικό σε γνωστό κλαμπ ή νυχτερινό μαγαζί της περιοχής. Η αφορμή συνδεόταν με επικοινωνία και διαφορές ανάμεσα στον 26χρονο και την κοπέλα του 27χρονου.Στη συνέχεια, ο 26χρονος και ο 27χρονος βρέθηκαν εκτός του καταστήματος για να διευθετήσουν τη διαφωνία τους. Εκεί ακολούθησε η συμπλοκή που οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμό .

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