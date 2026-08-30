Πυρκαγιά στην Κρανιά Γρεβενών

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση, στην περιοχή Κρανιά Γρεβενών, περίπου στις 12:45 το μεσημέρι.

Άμεσα, κινητοποιήθηκαν δέκα πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και δυο οχήματα της Πυροσβεστικής.

Ρίψεις νερού από αέρος, κάνουν δυο ελικόπτερα.

Όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη περιοχή, πράγμα που σημαίνει, ότι η πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο, είναι δύσκολη.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης, διερευνά τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες, εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.