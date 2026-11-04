Αλεξανδρούπολη: Αυτοκίνητο “βούτηξε” σε ρέμα

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε ρέμα. Συγκεκριμένα, το αυτοκίνητο εντοπίστηκε σε ρέμα κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο βρέθηκε εκεί λόγω της κακοκαιρίας που επικρατεί στην περιοχή από χτες νωρίς το μεσημέρι.

Η κακοκαιρία σάρωσε την Αλεξανδρούπολη χτες με τους δρόμου να πλημμυρίζουν ενώ σε πολλές περιπτώσεις χρειάστηκλε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για άντληση υδάτων από κατοικίες.