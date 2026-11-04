Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 16χρονος έμπορος ναρκωτικών

Ένας 16χρονος αλλοδαπός συνελήφθη χθες, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για εισαγωγή και διακίνηση κάνναβης μέσω ταχυδρομικών δεμάτων.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά 7 κιλά και 490 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), ενώ συνέλαβαν και τη μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έπειτα από έγκριση του αρμόδιου εισαγγελέα Εφετών. Στην υπηρεσία είχε ανατεθεί από το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών η διενέργεια ελεγχόμενης παράδοσης ταχυδρομικού δέματος.

Το πρώτο δέμα περιείχε τέσσερις νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, συνολικού μικτού βάρους 2 κιλών και 80 γραμμαρίων. Οι αστυνομικοί είχαν θέσει υπό παρακολούθηση την παράδοσή του και ακινητοποίησαν τον 16χρονο τη στιγμή που το παρέλαβε, προχωρώντας στη σύλληψή του.

Το δεύτερο δέμα με τα 5,4 κιλά κάνναβης

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίστηκε και σε δεύτερη εταιρεία ταχυμεταφορών. Με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου «VEKTOR», εντοπίστηκε σε αποθηκευτικούς χώρους ακόμη ένα δέμα, το οποίο προοριζόταν επίσης για τον ανήλικο.

Στο εσωτερικό του βρέθηκαν 5 κιλά και 410 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk). Έτσι, η συνολική ποσότητα που κατασχέθηκε από τις δύο αποστολές έφτασε τα 7 κιλά και 490 γραμμάρια.

Εκτός από τις ναρκωτικές ουσίες, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο 16χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα και αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Η μητέρα του συνελήφθη για παραμέληση της εποπτείας του, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη κατόπιν προφορικής εντολής εισαγγελέα.