Χανιά: Επιχείρηση διάσωσης 60χρονης στο φαράγγι Λισσού

Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στο φαράγγι Λισσού στα Χανιά για μία 60χρονη περιπατήτρια, με καταγωγή από τη Βρετανία, η οποία χρειάστηκε βοήθεια αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο φαράγγι Λισσού έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, προκειμένου να συνδράμουν την 60χρονη γυναίκα. Οι πυροσβέστες εντόπισαν την περιπατήτρια και την παρέλαβαν από το σημείο. Στη συνέχεια, τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, ώστε να μπορέσει να λάβει την απαραίτητη βοήθεια.

Η μεταφορά στο νοσηλευτικό ίδρυμα

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσης, η γυναίκα παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου τη μετέφερε σε νοσηλευτικό ίδρυμα για την παροχή ιατρικής βοήθειας, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε αισθανθεί αδιαθεσία.

Η κλήση στο 112

Η κινητοποίηση των Αρχών ξεκίνησε έπειτα από τηλεφωνική κλήση στον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.