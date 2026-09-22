Θάνατος Μαζωνάκη: Τα σενάρια για εμπλοκή τρίτου ατόμου

Για την πιθανότητα εμπλοκής τρίτου ατόμου στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μίλησε σε συνέντευξή της η εκπρόσωπο τύπου της ΕΛ.ΑΣ Κωσταντία Δημογλίδου.

Όπως ανέφερε, οι αρχές δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να έχει εμπλακεί οποιοδήποτε τρίτο άτομο.

Οι εργαζόμενοι στο ιατρείο της Καρνεάδου, έχουν πέσει σε αντιφάσεις κατά τη διάρκεια των καταθέσεών τους στις αρχές, ειδικά όσον αφορά τους χρόνους.

Η κ. Δημογλίδου τόνισε πως όσα βρήκαν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια των ερευνών δεν συνάδουν με όσα έχουν καταθέσει οι γιατροί για όσα συνέβησαν.