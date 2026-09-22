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Θάνατος Μαζωνάκη: Τα σενάρια για εμπλοκή τρίτου ατόμου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
22/09/2026 11:36
Θάνατος Μαζωνάκη: Τα σενάρια για εμπλοκή τρίτου ατόμου
Photo/NDP

Για την πιθανότητα εμπλοκής τρίτου ατόμου στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μίλησε σε συνέντευξή της η εκπρόσωπο τύπου της ΕΛ.ΑΣ Κωσταντία Δημογλίδου.

Όπως ανέφερε, οι αρχές δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να έχει εμπλακεί οποιοδήποτε τρίτο άτομο.

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Οι εργαζόμενοι στο ιατρείο της Καρνεάδου, έχουν πέσει σε αντιφάσεις κατά τη διάρκεια των καταθέσεών τους στις αρχές, ειδικά όσον αφορά τους χρόνους.

Η κ. Δημογλίδου τόνισε πως όσα βρήκαν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια των ερευνών δεν συνάδουν με όσα έχουν καταθέσει οι γιατροί για όσα συνέβησαν.

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