“Ο φίλος μου Γιώργος Μαζωνάκης”

Συγκινημένος μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη ο στενός φίλος του από τη Σητεία, Φάνης Εικοσιπεντάκης, μετά τον ξαφνικό θάνατο του αγαπημένου του φίλου.

Οι δύο άνδρες γνωρίζονταν περίπου 25 χρόνια. Τα τελευταία δέκα, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε δημιουργήσει στη Σητεία το δικό του ησυχαστήριο.

Για τους κατοίκους της περιοχής, όμως, δεν ήταν απλώς ένας γνωστός τραγουδιστής.

«Ο Γιώργος ήταν για εμάς, το χωριό. Ήταν φίλος πάνω από όλα, ένας από εμάς. Ήταν ο Γιώργος ο απλός, ο χωριανός που πάντα νοιαζόταν για τους κατοίκους του χωριού», ανέφερε ο Φάνης Εικοσιπεντάκης.

Ιδιαίτερη σχέση είχε με τους ηλικιωμένους της περιοχής. Τους επισκεπτόταν και ενδιαφερόταν για την καθημερινότητά τους.

Η Σητεία ήταν για τον ίδιο καταφύγιο. Κατέβαινε νωρίς στη θάλασσα για κολύμπι και έκανε βόλτες στο βουνό μαζί με το σκυλάκι του, την Αρίθα.

«Οι αναμνήσεις είναι πάρα πολλές. Για εμάς ήταν ένα σοκ», είπε ο στενός του φίλος.

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου τελέστηκε το μνημόσυνο για τις εννέα ημέρες από τον θάνατό του, στους Πεύκους Σητείας. Πλήθος κόσμου από ολόκληρη την Κρήτη έδωσε το «παρών», θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του.

Το προηγούμενο βράδυ είχε πραγματοποιηθεί μεγάλη βραδιά μνήμης στο λιμάνι της Σητείας.

Ο Φάνης Εικοσιπεντάκης έστειλε, παράλληλα, ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την υπόθεση του θανάτου του φίλου του.

«Θέλουμε να χυθεί άπλετο φως, γιατί θεωρούμε ότι πήγε άδικα».