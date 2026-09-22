Κλειώ Μαζωνάκη: «Ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου, του λατρεμένου μου Γιώργου»
Αποκλειστική επικοινωνία με τη μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ, είχε η Ελισάβετ Οικονόμου,.
Η μητέρα του γνωστού τραγουδιστή μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», αναφερόμενη στην υπόθεση που βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας.
Με συγκινητικά λόγια, η Κλειώ εξέφρασε το αίτημά της για δικαιοσύνη στη μνήμη του γιου της.
«Ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου, του λατρεμένου μου Γιώργου», είπε χαρακτηριστικά.
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