Κλειώ Μαζωνάκη: «Ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου, του λατρεμένου μου Γιώργου»

Αποκλειστική επικοινωνία με τη μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ, είχε η Ελισάβετ Οικονόμου,.

Η μητέρα του γνωστού τραγουδιστή μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», αναφερόμενη στην υπόθεση που βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας.

Με συγκινητικά λόγια, η Κλειώ εξέφρασε το αίτημά της για δικαιοσύνη στη μνήμη του γιου της.

«Ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου, του λατρεμένου μου Γιώργου», είπε χαρακτηριστικά.