Ηράκλειο: 14χρονος κατάπιε κάλτσα μέσα σε σχολικό

Κάλτσα “κατάπιε” ένα 14χρονο αγόρι μέσα σε σχολικό όχημα στο Ηράκλειο.

Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Η επέμβαση στο ΠΑΓΝΗ

Σύμφωνα με ανάρτηση της μητέρας του στα social media, το παιδί μπήκε στο χειρουργείο στις 21:00 το βράδυ. Η επέμβαση διήρκησε περίπου μία ώρα. Οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν την κάλτσα από το στομάχι του 14χρονου. Η δύσκολη διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η περιπέτεια του μαθητή είχε αίσιο τέλος.

«Όλα πήγαν καλά»

Η οικογένεια ενημέρωσε για την εξέλιξη της υγείας του παιδιού και εξέφρασε τις ευχαριστίες της σε όλους όσοι έδειξαν ενδιαφέρον, ρώτησαν για την κατάσταση του 14χρονου, κινητοποιήθηκαν και βοήθησαν κατά τη διάρκεια της περιπέτειας.

«Όλα πήγαν καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά η μητέρα στην ανάρτησή της, μεταφέροντας την ανακούφιση της οικογένειας μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην πορεία ανάρρωσης του 14χρονου μετά το χειρουργείο στο ΠΑΓΝΗ.