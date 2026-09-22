Κέρκυρα: Διαρρήκτες πήραν μέχρι και τον φούρνο μικροκυμάτων από νηπιαγωγείο

Δεν άφησαν τίποτα όρθιο, διαρρήκτες στην Κέρκυρα οι οποίοι εισέβαλαν σε νηπιαγωγείο στην περιοχή Βάτος.

Σύμφωνα με όσα λέει η διευθύντρια του νηπιαγωγείου, οι διαρρήκτες φαίνεται πως μπήκαν στο νηπιαγωγείο, το σαββατοκύριακο. Οι εκπαιδευτικοί βρήκαν την κεντρική είσοδο παραβιασμένη. Όλα στην τάξη ήταν άνω κάτω.Οι διαρρήκτες, πήραν όλους τους χαλκοσωλήνες από τα καλοριφέρ, με αποτέλεσμα να τρέξουν νερά και όλα τα χαλιά της τάξης να γίνουν μούσκεμα.

Όταν οι εκπαιδευτικοί μπήκαν και στην κουζίνα του νηπιαγωγείου, είδαν ότι έλειπε μέχρι και ο φούρνος μικροκυμάτων που υπάρχει για να ζεσταίνονται τα φαγητά των παιδιών.

Το νηπιαγωγείο δεν λειτούργησε και οι γονείς χρειάστηκε να πάνε αλλού τα παιδιά τους.

Η έρευνα της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών.