Μαρίνα Βλαχάκη: “Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε σταρ”

Για τον Γιώργο Μαζωνάκη και την γνωριμία τους μίλησε η Μαρίνα Βλαχάκη στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Ιδιαίτερα συγκινημένη μίλησε η τραγουδίστρια, για την πρώτη τους συνεργασία στην πίστα, και την φιλία που ακολούθησε.

“Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε σταρ. Ήταν ένα αυτόφωτο πλάσμα. Τον ξέρω από τα 18 του. Συνεργαστήκαμε τη σεζόν 1990 – 1991. Λίγους μήνες μετά που έφυγε ο Στράτος.”

“Θυμάμαι εκείνες τις στιγμές και συγκινούμαι. Τραγουδήσαμε το “κράτησε με” ένα τραγούδι που έλεγα με τον Στράτο Διονυσίου. Έμεινα άφωνη. Του είπα από δω και πέρα θα το λέμε μαζί.”

“Πάντα ο Γιώργος αναγνώριζε τους ανθρώπους που του στάθηκαν και τον βοήθησαν.”